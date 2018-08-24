ЦБ добивается права блокировать сайты без суда

Банк России хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используют мошенники для преступных финансовых махинаций, пишут«Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Инициативу уже обсудили на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова.

Как сообщает издание, Центробанк намерен добиться разрешения на блокирование четырех видов сайтов.

Так регулятор намерен бороться с сайтами, которые вводят граждан в заблуждения схожими названиями с известными ресурсами. Сайты, которые предоставляют финансовые услуги без лицензии будут блокироваться председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, либо ее заместителями, сообщает газета, ссылаясь на своих собеседников.

Помимо этого регулятор хочет в досудебном порядке блокировать сайты, которые предоставляют доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, а также, распространяющих недостоверные данные о состоянии финансовых организаций. Как сообщают источники «Ведомостей», последнюю идею Максим Акимов не поддержал.