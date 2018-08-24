Аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150

По свидетельству данных торгов цена на нефть марки Brent впервые с 31 июля превысила $75 за баррель.

По состоянию на 07.30 по московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,47%, достигнув показателя $75,08 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,62%, до 68,25 за баррель.

На прошлой неделе эксперты уже предупреждали, что из-за американских санкций против Ирана цены на нефть могут значительно вырасти. Способствует этому и снижение нефтедобычи в Венесуэле.

Аналитики также прогнозируют, что из-за ухода с рынка 1,3-2,0 миллиона баррелей нефти в сутки по вышеуказанным причинам, нефть может подорожать до $150 за баррель.

Ожидается, что из-за ноябрьских санкций против Ирана экспорт сырья из этой страны сократится на 900 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки.