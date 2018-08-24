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Москва, 24.08.2018

Вступают в силу новые правила получения электронного ОСАГО

«Expert Online» 2018

Центробанк опубликовал на своем сайте указание, в соответсвии с которым значительно упрощается процедура получения электронного полиса ОСАГО, пишет РИА новости.

В документе регулятора отмечается, что нововведения «сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев»,  а также пресекут  злоупотребления со стороны участников страхового рынка.

Отмечается, теперь ключ простой электронной подписи необходимо составить только из латинских букв и цифр. В ЦБ уверены, что новые правила помогут автовладельцам избежать ситуаций, когда по причине схожести русских и латинских букв, которые использует клиент той или иной страховой компании, невозможно получить регистрацию от страховщика.

Документ также определяет случаи, когда ОСАГО может заключаться через сайт Российского союза автостраховщиков по системе гарантирования. В страховой компании, от услуг которой отказывается автовладелец, должны будут в этом случае зафиксировать в своей информационной системе переход клиента в систему гарантирования. В ЦБ уверены, подобный подход повысит доступность электронного ОСАГО.

Также из новых правил регистрация только одного личного кабинета на номер телефона, вступление договор е-ОСАГО в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также приводится ряд новых требований к отсканированным копиям документов, которые клиент загружает на сайт страховщика. Все это поможет снизить риск мошенничества, уверены в Центробанке.

Отмечается, что изменения вступят в силу через десять дней после опубликования на сайте регулятора.

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