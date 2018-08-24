Ведущие мировые эмитенты сменили биржевой сектор

Facebook и Alphabet, Amazon, Netflix больше не «IT», Walt Disney, Comcast, Netflix больше не «развлечения». Менеджерам инвестфондов предстоит перетряхивание портфелей. Эти и ряд других компаний с 24 августа перешли в новый биржевой телекоммуникационный суперсектор, там же будут будут фигурировать и акции подходящих по критериям российских эмитентов.

Суперсектор

Акции Facebook и Alphabet, Amazon, Netflix переходят в биржевой классификации на Уолл-стрит (и других площадках) из разряда высокотехнологичных компаний в расширенный телекоммуникационный сектор, который станет называться сектором коммуникационных услуг, сообщили «Вести.Экономика». Это стало результатом изменений в «Глобальном стандарте классификации отраслей» (GICS), который с 1999 года поддерживается индексами S&P, Dow Jones и MSCI и на который ориентируются портфельные менеджеры. GICS классифицирует компании в 11 секторах.

Такое изменение системы отраслевой классификации на Уолл-стрит, повлияв на инвесторов в секторальных фондах, «приведет к тому, — как пишет портал, — что бумаги технологических компаний могут продемонстрировать еще одну волну безумного ралли». Во время предыдущей волны, которую тоже пока не считали завершенной, высокотехнологичные компании продемонстрировали бурный рост капитализации, вытеснив из пятерки самых дорогих Exxon Mobil и составив «большую пятерку» FAAMG. Эта аббревиатура, придуманная в Goldman Sachs, включает Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google Alphabet.

Facebook и Alphabet станут учитываться в расширенном секторе телекоммуникационных услуг наряду с AT&T Inc и Verizon Communications. Еще более неожиданным выглядит то, что компании из индустрии развлечений — Walt Disney, Comcast, Netflix и другие также присоединятся к этому сектору. Компании, предоставляющие услуги связи, составят одну десятую часть S&P500, что станет ростом с отметки менее 2% для телекоммуникационного сектора.

Как сообщает издание, уже 24 сентября S&P переносит бумаги Alphabet, Facebook, Twitter и разработчиков видеоигр Electronic Arts и Activision Blizzard в расширенный сектор коммуникационных услуг. Реорганизация «Глобального стандарта классификации отраслей» (GICS) означает, что фонды, отслеживающие телекоммуникационные, технологические и потребительские секторы, будут вынуждены переформатировать свои портфели к дате вступления в силу нового GICS.

Наши компании не останутся в стороне

Из-за переквалификации финансовые мультипликаторы сектора резко поменяются, соглашается аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Например, P/E (цена акции на прибыль на акцию) вырастет с 10,71 до 15-16 пунктов, а дивидендная доходность упадет с 4,95% до 1,2%. Сильные изменения случатся из-за того, что капитализация технологических компаний очень велика, за счет чего и будет смещение показателей в сторону IT.

По мнению аналитика, будет несложно создать симуляцию сектора для получения исторических данных для статистики, но определенно будет путаница среди инвесторов. «Таким образом, я не ожидаю резко роста акций IT или телеком компаний, потому что вливание денег будет постепенным, ведь речь идет о сотнях миллиардов долларов капитала, который перетечет из IT сектора в телекоммуникационный. Считаю, что начала роста начнется спустя 1-2 месяца после перебалансировки активов, причем рост начнется в целом всего сектора телекома, а не отдельных компаний», — говорит Вадим Меркулов.

Если же говорить глобально, то, отмечает руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин, за последние 5-10 лет сектор IT очень сильно развился – появились новые технологии, запустились новые сервисы и приложения. И сложно не заметить, что инвестиции в этот сектор значительно выросли, а это значит, что данное направление находится во внимании у инвесторов.

Резкая реорганизация «Глобального стандарта классификации отраслей» (GICS), в которой есть сектор технологических компаний, скорее всего, связана с тем, чтобы перевести внимание инвесторов на другие, в том числе смежные отрасли, считает аналитик. Они требуют дополнительных инвестиций. Также не стоит сбрасывать со счетов то, что, возможно, на рынке США идет внутренняя перестройка экономических процессов и активов, а так же геополитические факторы.

По словам Михаила Лапина, изменение затронет всех участников данного фондового индекса, в том числе и российских представителей. Так, в фондовом рынке Nasdaq представлено много российских компаний, основными из них являются «Яндекс», МТС, QIWI. Конечно, реорганизация GICS также окажет влияние на экономику этих компаний. Поэтому, ожидает эксперт, стоит ожидать волатильности ценных бумаг этих компаний на рынке в районе 3-5%, однако после окончания реорганизации, скорее всего стоимость ценных бумаг восстановится.