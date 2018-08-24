В США заявили об успешном испытании «ракеты-обманки»

В США заявили об успешных испытаниях ракеты-имитатора нового поколения MALD-X.

Тестовые полёты аппарата прошли 20 и 22 августа на объектах бывшей базы военно-морской авиации в Пойнт Мугу (штат Калифорния), передаёт портал Breaking Defense со ссылкой на информацию Пентагона.

Другие подробности не сообщаются.

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Установка MALD-X весит 136 кг и достигает 3 метров в длину. Она состоит из беспилотника и «ракеты-обманки», которые имитируют радиолокационные характеристики боевых самолётов ВВС США, чтобы дезориентировать системы ПВО противника.

Разработчики утверждают, что аппарат может пролететь более 900 км без дозаправки. Работы по контракту с Пентагоном на сумму 34,8 млн долл. выполняет компания Raytheon.