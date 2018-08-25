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Москва, 26.08.2018

Использование алюминиевого профиля для остекления балконов

«Expert Online» 2018

Количество способов остекления с применением алюминиевого профиля весьма велико. В настоящее время широкое распространение получил безрамный вид. Но еще чаще выполняется остекление с обрамлением в виде рамы или каркаса.

Ввиду того, что алюминий хорошо проводит тепло, он служит своеобразным мостиком, через который на застекленный балкон проникает холод. Такой вид остекления известен как холодный. Если при остеклении балкона используются стеклопакеты, двойные рамы или специальный алюминиевый профиль, то оно называется теплым. Первый способ значительно дешевле второго, но, помимо стоимости, при принятии решения о выборе одного из них учитывается предназначение пространства на балконе.

Раньше остекление балконов алюминиевым профилем сводилось к созданию каркаса таким образом, чтобы стекло не выходило за пределы балкона. Однако сейчас большее распространение получил другой подход к остеклению, при котором алюминиевое обрамление и стекла размещаются за пределами плоскости перил на расстоянии, не превышающем пятьдесят сантиметров. Этот способ обеспечивает возможность расширения подоконников и увеличения свободного пространства. Но необходимо учитывать, что выносной способ рассчитан в основном на холодное остекление, так как его использование для теплого остекления заметно увеличивает массу рам и всей конструкции в целом, из-за чего нагрузка на балкон возрастает. При остеклении с выносными рамами необходимо дополнительно соорудить массивную раму из стали. К минусам этого способа относится и существенное повышение стоимости по сравнению с простым остеклением с применением алюминиевого профиля.

Еще один фактор, который нужно принимать во внимание при алюминиевом остеклении, состоит в способе открывания окон. Можно установить как привычные распашные, так и усовершенствованные раздвижные конструкции. При монтаже распашных окон соблюдается чередование глухих и распахивающихся створок. Дополнительный плюс такого способа остекления состоит в применении стеклопакетов. Помимо этого, при остеклении при помощи распашных окон обеспечиваются герметичность, защита от непогоды и отличная звукоизоляция. У раздвижной системы также есть свои плюсы. При ее использовании створки окон не распахиваются внутрь балкона, а отодвигаются в сторону. Благодаря этому обеспечивается дополнительное свободное пространство на балконе. К тому же такой способ остекления обходится дешевле стандартного.

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