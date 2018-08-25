Как найти и выбрать грамотного фрилансера

Фрилансерами называют удаленных работников, занимающихся выполнением своих профессиональных обязанностей дома и общающихся со своими руководителями через интернет.
Больше всего фрилансеров трудится в области программирования, SEO-оптимизации, копирайтинга, веб-дизайна, журналистики и перевода с иностранных языков. Найти фрилансеров можно одним из трех способов:
- на форумах;
- на биржах труда фрилансеров;
- путем публикации вакансий на своих онлайн-ресурсах.
Использование услуг фрилансеров обычно гораздо выгоднее для фирм, чем прием постоянных работников в свой штат. Но у этой формы взаимодействия с работниками есть и свои минусы, основные из которых заключаются в риске невыполнения работы в назначенный срок или низкокачественного выполнения работы. Поэтому большое значение имеет правильный выбор фрилансера на фриланс бирже. При решении этой задачи нужно руководствоваться несколькими главными критериями, описанными ниже.
- Наличие опыта. Это крайне важный критерий выбора фрилансера. При найме исполнителя возможность полноценного общения с ним отсутствует, а потому самостоятельно оценить его профессионализм нельзя. Для определения квалификации фрилансера нужно попросить его представить перечень выполненных им работ.
- Полное имя. Обычно фрилансеры при общении используют ник, а не полное имя. В таких ситуациях можно изучить дополнительные данные, чтобы узнать полное имя соискателя. Если узнать эту информацию не удалось, то стоит проявить повышенную осторожность. Большинство профессионалов не стараются скрыть свои полные имена.
- Культурная речь. Если фрилансер при общении использует сленг, то от сотрудничества с ним лучше отказаться, поскольку это свидетельствует об отсутствии у него опыта работы с компаниями. Плохой копирайтер выдает свою профессиональную непригодность грамматическими ошибками.
- Ознакомление с техническим заданием. Если фрилансер задает нелепые вопросы или множество уточняющих вопросов, ответы на которые имеются в техническом задании, то это явно не профессионал.
- Решение финансовых вопросов. Хотя для фрилансера размер оплаты его услуг имеет немаловажное значение, все же грамотный специалист в первую очередь обсуждает все детали проекта и лишь затем поднимает вопрос оплаты. Если знакомство начинается с обсуждения стоимости услуг, то лучше его не продолжать.
- Соблюдение сроков. При сотрудничестве с удаленными работниками необходимо заключить с ними договор, где будут указаны сроки выполнения работ и штрафы в случае их нарушения.