Как найти и выбрать грамотного фрилансера

Фрилансерами называют удаленных работников, занимающихся выполнением своих профессиональных обязанностей дома и общающихся со своими руководителями через интернет.

Больше всего фрилансеров трудится в области программирования, SEO-оптимизации, копирайтинга, веб-дизайна, журналистики и перевода с иностранных языков. Найти фрилансеров можно одним из трех способов:

на форумах;

на биржах труда фрилансеров;

путем публикации вакансий на своих онлайн-ресурсах.

Использование услуг фрилансеров обычно гораздо выгоднее для фирм, чем прием постоянных работников в свой штат. Но у этой формы взаимодействия с работниками есть и свои минусы, основные из которых заключаются в риске невыполнения работы в назначенный срок или низкокачественного выполнения работы. Поэтому большое значение имеет правильный выбор фрилансера на фриланс бирже. При решении этой задачи нужно руководствоваться несколькими главными критериями, описанными ниже.