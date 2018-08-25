Определены основные темы РЭН-2018

Темой главной пленарной сессии Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится при поддержке Минэнерго России 3–6 октября в Москве, станет «Устойчивая энергетика для меняющегося мира».

Также среди заявленных дискуссий – «Мировая энергетика – 2035: преодолевая барьеры и объединяя возможности», участники которой обсудят ключевые тренды современной электроэнергетики и обеспечение энергобезопасности мира в сверхволатильной экономической и политической обстановке. В ходе сессии «Каким будет глобальный газовый рынок – 2030?» спикеры расскажут, сможет ли газ успешно конкурировать с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) и атомной энергией.

«Обеспечение энергетической безопасности, повышение энергоэффективности, надежное обеспечение потребителей конечными видами энергии и привлечение инвестиций в модернизацию становятся сегодня одними из важных приоритетов устойчивого развития мирового ТЭК, поскольку энергетика обеспечивает не только решение глобальных проблем человечества, но и предупреждает их возникновение», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков.

Мероприятия деловой программы РЭН‑2018 с участием представителей органов власти и компаний – лидеров отрасли будут включать дискуссии, посвященные всем аспектам энергетической отрасли, а также новейшим технологиям, которые Россия может импортировать.

«Россия как один из лидеров мирового ТЭК вносит серьезный вклад в формирование глобальной энергетической повестки. Я рад, что главы государств, руководители энергетических ведомств и компаний, эксперты из различных стран выбирают Москву и РЭН для обсуждения вопросов развития энергетики. В этом году основными направлениями дискуссии станут „Устойчивое развитие энергетики для меняющегося мира“ и планы развития российского ТЭК до 2024 года, а также возможности, которые открываются перед инвесторами, производителями оборудования и потребителями энергии в связи с запуском масштабных энергетических проектов», – сказал Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Гостям РЭН-2018 также предложат ознакомиться с доказавшими свою эффективность стратегиями на мировом рынке нефтегазохимии и обсудить, останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран.

Кроме того, организаторы Форума проведут сессии, посвященные актуальной теме – альтернативной энергетике и возобновляемым источникам энергии.

В деловую программу также войдет открытое заседание наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда ЖКХ, в рамках которого планируется обсудить предложения рабочей группы экспертов по улучшению инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018–2025 годы и сформировать подходы и предложения по дальнейшему развитию отрасли. Кроме того, на РЭН-2018 состоится подведение итогов четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

Справка:

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2017 превысило 10000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

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