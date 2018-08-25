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Москва, 26.08.2018

Особенности протезирования зубов на дому

«Expert Online» 2018

Услуга протезирования зубов на дому позволяет людям, у которых нет возможности явиться к стоматологу, эффектно улыбаться, есть твердые продукты, сохранять здоровье зубов и десен.

Врачи-профессионалы излечивают пульпит и кариес, проводят удаление зубного камня и отбеливание зубов, выполняют хирургические операции, в ходе которых удаляют больные зубы и устанавливают импланты. Если прежде пациентам приходилось идти в поликлинику, то теперь стоматолог может оказать им те же самые услуги в домашних условиях. При протезировании на дому http://протезирование-зубов-на-дому.рф врач соблюдает определенный порядок действий, описанный ниже:

  • Сначала проводится первичный осмотр, обсуждаются две-три схемы протезирования, подписывается договор.
  • Затем проводится оздоровление ротовой полости, зубы лечатся и обтачиваются под коронки.
  • Далее снимаются слепки, определяются особенности прикуса, выбирается оттенок зубной эмали, изготавливается модель. Изготовление протеза осуществляется зубным техником в лаборатории.
  • Потом протез примеривается и подгоняется с учетом выявленных недостатков.
  • В конце протез окончательно примеривается и фиксируется. Врач дает консультации по поводу его ношения и ухода.
  • В случае необходимости протез корректируется.

В некоторых случаях все вышеперечисленные действия удается выполнить за два посещения. К примеру, после спортивной травмы стоматолог приезжает в больничную палату, делает слепок и во время второго посещения устанавливает протез с кламмером на один зуб.

Доверие пациентов завоевывается высоким профессионализмом стоматологов, прекрасно знающих свое дело и имеющих четкое представление о нуждах клиентов. Для выездов на дом используется специализированное оборудование. К примеру, с помощью компактного визиографа можно сделать снимок больного зуба на месте, благодаря чему отпадает необходимость в посещении поликлиники. Существует возможность использования современных материалов и технологий, например, мягких протезов, изготовленных из нейлона Валпласт. В условиях клиники в настоящее время выполняется лишь хирургическое вмешательство. Врачи соблюдают индивидуальный подход к каждому пациенту, проявляют максимальную заботу и оказывают услуги высокого качества. При подборе плана лечения специалисты учитывают все нюансы ситуации, а также пожелания клиента. В результате пациенты получают необходимую эффективную помощь и возможность пользоваться протезами так же, как и настоящими зубами.

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