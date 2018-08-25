Стиральная машина: как выбрать подходящую модель

При выборе стиральной машины, помимо стоимости, необходимо учитывать несколько важнейших критериев, описанных ниже. В первую очередь, нужно определиться со способом загрузки белья в машину.

Она может быть фронтальной или вертикальной. У машин первого типа люк для загрузки белья находится в передней части, у машин второго типа – в верхней части. При наличии достаточного свободного пространства в квартире тип машины не имеет особого значения, поскольку качество стирки у обоих типов одинаковое. Однако машины с фронтальной загрузкой имеют более крупные размеры и позволяют стирать много вещей одновременно. Таким образом, выбор между двумя этими типами машин зависит от площади квартиры и приблизительного объема регулярно стираемых вещей.

Другой важнейший критерий, на который следует обратить внимание при выборе стиральной машины miele, – это расход электрической энергии и воды. Энергопотребление зависит от способа подключения стиральной машины. Одни модели подключаются только к холодной воде, другие – к холодной и горячей воде сразу. Благодаря отсутствию необходимости в нагревании воды вторая разновидность машин экономит электрическую энергию. Однако надо учитывать, что в горячей воде содержится много вредных примесей, причиняющих вред деталям машины. Кроме того, при отключении горячей воды качество стирки в таких машинах будет низким. Чем меньше расходуется воды в стиральной машине за один цикл стирки, тем меньше требуется электрической энергии и стирального порошка. В соответствии с общепринятыми международными обозначениями, по энергопотреблению стиральные машины классифицируются на семь видов. Наиболее экономичные модели обозначаются буквами А, В и С, за ними следуют стиральные машины класса D и E, больше всего электрической энергии тратят модели класса F и G.

Аналогичная схема – от А до G – используется для обозначения эффективности стирки.

Чем выше класс, тем эффективнее работает стиральная машина, и тем больше она стоит. Помимо класса машины, эффективность стирки зависит от результативности увлажнения белья моющим раствором. Машина должна непрерывно "поднимать" моющий раствор со дна, чтобы увеличить его контакт с бельем. Важную роль в обеспечении этого процесса в некоторых моделях играют баки и барабаны.

Последний критерий, который следует учитывать при выборе стиральной машины, – качество отжима. Оно зависит от скорости вращения барабана. Наиболее высокая скорость у стиральных машин класса А – она составляет от тысячи до тысячи восьмисот оборотов в минуту. Самая низка скорость вращения барабана у моделей класса G – она составляет примерно четыреста оборотов в минуту.