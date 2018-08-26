Американский SARMAT направлен против российского «Сармата»

В Госдепартаменте США создана должность «старшего советника по российской пагубной деятельности и тенденциям», сообщает в понедельник журнал «Эксперт». Хотя американцы любят изобретать необычные названия для обозначения административных единиц (например, «интернет-царь») или, скажем, боевых операций, в данном случае новое должностное лицо называется откровенно странновато и длинновато.

Объяснение лежит в плоскости как языкового, так и дипломатического творчества. Название должности на английском языке таково: senior advisor for Russian malign activities and trends. Если сложить из первых букв этих слов аббревиатуру, мы прочтем — SARMAT.

«Сарматом» именуется российская тяжёлая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) пятого поколения, иначе - стратегический ракетный комплекс РС-28, способный обходить существующие системы ПРО. О нем, среди других новейших систем вооружений, Владимир Путин говорил весной этого года в послании Федеральному собранию.

Как отмечает «Эксперт», представитель Госдепа подтвердил журналистам, что сокращенное название новой должности не является случайным совпадением. Тем самым американская администрация явно дает понять, что режим вводимых с 2014 года, а особенно последних санкций, это не реакция на те поводы, которые указываются в соответствующих законах и решениях (включая вовсе уж мифическую вину России в отравлении отца и дочери Скрипалей, послужившую поводом для введенных с 27 августа сакций), а ответ на стратегическое усиление РФ, которого от страны никто не ждал. Ответ символичен во многих отношениях. Все-таки, «Сармат» посерьезнее SARMAT'а. И попытка экономического удушения в ответ на использование государством законного права привести свою военную мощь в состояние, адекватное угрозам, не способна дать требуемый от нее эффект.