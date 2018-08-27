Ставки развернулись вверх

Период низких ставок в экономике, похоже, заканчивается, не успев толком начаться. Желающие положить деньги на депозит от этого выигрывают, чего не скажешь о заемщиках

Похоже, что в России намечается перелом тренда на рынке депозитов: «флагман» банковского сектора Сбербанк сообщил о первом с декабря 2014 года повышении ставок по базовой линейке рублевых вкладов. Само по себе повышение можно оценить, как незначительное — на 0,1-0,4%. Но до этого-то 3,5 года процент только снижался, следуя за ключевой ставкой (и инфляцией).

Помимо политики регулятора, на условия по вкладам повлияло то, что оправившись от шока декабря 2014 года, публика вновь понесла в банки деньги. Получив их, а вместе с ними и профицит ликвидности, крупнейшие десять игроков довели свою среднюю максимальную ставку с 15,3% в начале 2015 года до 6,1% к началу лета этого года (по оценке «Российской газеты»).

Впрочем, уже сейчас она подросла до 6,3% на сезонных промоакциях. А тут еще вялая динамика реально располагаемых доходов населения, которая ограничивает рост числа новых вкладчиков. В то же время занимает население охотно, значит, банкам надо привлекать средства для финансирования этого кредитного бума. При этом у депозитов появились конкуренты — облигации.

Безусловно, признает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова, повышение ставки по рублевым вкладам у одного банка приведет к тем же действиям другие банки. Но по ее мнению, сейчас люди массово деньги во вклады не понесут. Все-таки ещё четыре повышения ожидается конкретно у Сбербанка. Более того, так как банки-конкуренты не спят и вряд ли остановятся на одном повышении, у населения будет ещё выбор.

В свою очередь, у ставок по кредитам — очень интересная структура, отмечает аналитик. Если мы посмотрим в отчет ЦБ РФ, то ставки по кредитам свыше одного года и свыше трех лет снижались каждый месяц. Однако если проследить проценты на меньший срок, то уже заметна динамика повышения. Например, до 1 года, включая «до востребования», в апреле 2018 года ставка была 16,14%, в июне — уже 17,72%. Поэтому, полагает Туманова, можно сказать, что этот процесс повышения ставки по краткосрочным кредитам уже начался. Долгосрочные, в том числе ипотечные, скорее всего, останутся без изменений по крайне мере до первых повышений ключевой ставки ЦБ РФ.

Средний вкладчик среднего госбанка, скорее всего, достаточно консервативен в своих ожиданиях доходности, но не настолько, чтобы его можно было привлечь повышением ставки по депозиту на 0.1-0.4 процентного пункта, считает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Тем более что, скорее всего, большого количества свободных денег у домохозяйств не осталось: снижение реальных заработных плат в стране за последние три года составило примерно 10-11%, и они продолжают снижаться.

Десятки тысяч людей берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить все необходимое для подготовки детей к новому учебному сезону, а объем так называемых «свободных денег», рассчитываемых разными статистическими ведомствами, у среднего домохозяйства не превышает 30 тыс. рублей в лучшем случае. Да и те деньги, скорее всего, уже находятся на депозите какого-нибудь госбанка.

Сбербанк, считает аналитик, просто следует своей стратегии управления рисками, и, просчитав возможные последствия от новых санкций, а также вероятность повышения ключевой ставки ЦБ, получил в своей модели необходимость привлечение большего числа депозитов по более высоким ставкам, а также необходимость хотя бы временной отстройки от конкурентов. Скорее всего, добавляет Шустов, за ним ставки начнут поднимать и они, в том числе ВТБ. Период низких ставок и низких доходностей в экономике, похоже, заканчивается, не успев толком начаться: слишком высока зависимость от внешних стимулов, которые последнее время являются не слишком благоприятными.