Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Экономика
Москва, 27.08.2018

Ставки развернулись вверх

«Expert Online» 2018
  • Ставкам есть, куда расти
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Ставкам есть, куда расти

Период низких ставок в экономике, похоже, заканчивается, не успев толком начаться. Желающие положить деньги на депозит от этого выигрывают, чего не скажешь о заемщиках

Похоже, что в России намечается перелом тренда на рынке депозитов: «флагман» банковского сектора Сбербанк сообщил о первом с декабря 2014 года повышении ставок по базовой линейке рублевых вкладов. Само по себе повышение можно оценить, как незначительное — на 0,1-0,4%. Но до этого-то 3,5 года процент только снижался, следуя за ключевой ставкой (и инфляцией).

Помимо политики регулятора, на условия по вкладам повлияло то, что оправившись от шока декабря 2014 года, публика вновь понесла в банки деньги. Получив их, а вместе с ними и профицит ликвидности, крупнейшие десять игроков довели свою среднюю максимальную ставку с 15,3% в начале 2015 года до 6,1% к началу лета этого года (по оценке «Российской газеты»).

Впрочем, уже сейчас она подросла до 6,3% на сезонных промоакциях. А тут еще вялая динамика реально располагаемых доходов населения, которая ограничивает рост числа новых вкладчиков. В то же время занимает население охотно, значит, банкам надо привлекать средства для финансирования этого кредитного бума. При этом у депозитов появились конкуренты — облигации.

Безусловно, признает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова, повышение ставки по рублевым вкладам у одного банка приведет к тем же действиям другие банки. Но по ее мнению, сейчас люди массово деньги во вклады не понесут. Все-таки ещё четыре повышения ожидается конкретно у Сбербанка. Более того, так как банки-конкуренты не спят и вряд ли остановятся на одном повышении, у населения будет ещё выбор. 

В свою очередь, у ставок по кредитам — очень интересная структура, отмечает аналитик. Если мы посмотрим в отчет ЦБ РФ, то ставки по кредитам свыше одного года и свыше трех лет снижались каждый месяц. Однако если проследить проценты на меньший срок, то уже заметна динамика повышения. Например, до 1 года, включая «до востребования», в апреле 2018 года ставка была 16,14%, в июне — уже 17,72%. Поэтому, полагает Туманова, можно сказать, что этот процесс повышения ставки по краткосрочным кредитам уже начался. Долгосрочные, в том числе ипотечные, скорее всего, останутся без изменений по крайне мере до первых повышений ключевой ставки ЦБ РФ. 

Средний вкладчик среднего госбанка, скорее всего, достаточно консервативен в своих ожиданиях доходности, но не настолько, чтобы его можно было привлечь повышением ставки по депозиту на 0.1-0.4 процентного пункта, считает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Тем более что, скорее всего, большого количества свободных денег у домохозяйств не осталось: снижение реальных заработных плат в стране за последние три года составило примерно 10-11%, и они продолжают снижаться.

Десятки тысяч людей берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить все необходимое для подготовки детей к новому учебному сезону, а объем так называемых «свободных денег», рассчитываемых разными статистическими ведомствами, у среднего домохозяйства не превышает 30 тыс. рублей в лучшем случае. Да и те деньги, скорее всего, уже находятся на депозите какого-нибудь госбанка.

Сбербанк, считает аналитик, просто следует своей стратегии управления рисками, и, просчитав возможные последствия от новых санкций, а также вероятность повышения ключевой ставки ЦБ, получил в своей модели необходимость привлечение большего числа депозитов по более высоким ставкам, а также необходимость хотя бы временной отстройки от конкурентов. Скорее всего, добавляет Шустов, за ним ставки начнут поднимать и они, в том числе ВТБ. Период низких ставок и низких доходностей в экономике, похоже, заканчивается, не успев толком начаться: слишком высока зависимость от внешних стимулов, которые последнее время являются не слишком благоприятными.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
      Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
    2. Валютный рынок может преподнести сюрпризы и без всяких санкций
      Валютный рынок может преподнести сюрпризы и без всяких санкций
    3. Владельцы танкеров отказываются перевозить иранскую нефть
      Американские санкции против Ирана заставляют прекратить сотрудничество с Тегераном даже китайские компании несмотря на твердую позицию Пекина, заявившего, что КНР не намерена уходить из Ирана.