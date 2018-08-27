Нефтяные гиганты начали дружно покидать Норвегию

Еще в 2015 году Royal Dutch Shell Plc и BP Plc выразили сомнение в будущем быстро иссякающих месторождений нефти в Северном море. К этим опасениям добавились обвал цен на «черное» золото и высокая себестоимость норвежской нефти. Теоретические сомнения британские нефтяные гиганты подкрепили практическими шагами. Они начали сворачивать свою работу в северном королевстве. Сейчас к ним присоединяются и другие крупные нефтедобывающие компании, такие, например, как Exxon и Total.

После ухода «иностранцев» два крупных нефтяных месторождения – Дроген и Валхалл уже перешли под контроль небольших местных нефтедобывающих компаний. Можно предположить, что если тенденция ухода иностранных нефтяников продолжится, то такая же судьба со временем в той или иной степени ждет и другие месторождения в королевстве. Конечно, добыча нефти на них продолжается и будет продолжаться. Но вопрос остается: сумеют ли норвежские компании сохранить нефтяной сектор Норвегии, который помог ей стать одним из самых богатых и процветающих государств планеты?

Найти ответ на этот вопрос, который, кстати, актуален сейчас и для соседней Великобритании, где происходят похожие процессы, попытается международная конференция нефтяников, открывающаяся в понедельник в Ставангере.

Начиная с 2015 года, т.е. после обвала цен на нефть, нефтяные гиганты начали считать каждый доллар и в результате намного критичнее относиться к своим проектам. Это открыло новые возможности перед средними и маленькими нефтедобывающими компаниями, которые начали замещать гигантов в качестве операторов крупных месторождений.

Что касается норвежского правительства, то оно оказалось в непростой ситуации. С одной стороны, оно не может не приветствовать рост конкуренции, которой были лишены раньше небольшие нефтедобывающие компании, но с другой, Осло не может не волновать судьба такого важного для королевства сектора экономики, для которого происходящие сейчас структурные изменения могут стать сильным ударом. Тем не менее, правительство предпочитает занимать оптимистичную позицию. Так, по словам министра нефтяной промышленности и энергетики Норвегии Терье Совикнеса, положительные аспекты перемен «несомненно» перевешивают отрицательные.

Нефтяным гигантам три года назад пришлось сконцентрировать внимание на проектах с высокой нормой прибыли, таких, например, как разработка шельфовых месторождений в Америке или проекты, связанные со сжиженным газом. Это означает, что Норвегия с ее стареющими месторождениями в Северном море и не очень заладившейся разведкой нефти в Арктике стала интересовать их гораздо меньше, чем какие-то несколько лет назад.

Благодаря слияниям и продаже активов BP, Shell, Exxon Mobil Corp. и Total SA дружно начали покидать Норвегию. Самым большим и важным мероприятием в этом отношении стало слияние в 2016 году норвежского отделения BP с компанией Det Norske Oljeselskap ASA и создание новой компании - Aker BP ASA. Планы у новичка грандиозные: он собирается к 2023 году более чем удвоить добычу нефти и довести ее до 330 тыс. бар./сутки, т.е. стать третьим производителем нефти в королевстве после госкомпаний Equinor ASA и Petoro AS. Часть роста добычи придется на месторождение Валхалл, из которого Aker намерен извлечь полмиллиарда баррелей.

Exxon продал свои месторождения норвежской инвестиционной компании HitecVision AS, которая после этого согласилась слиться с норвежским отделением Eni SpA. 70% новой компании - Var Energi AS будет принадлежать Eni. Компания планирует инвестировать за пять лет 8 млрд долларов в добычу нефти, включая, конечно, бывшие эксоновские месторождения Рингхорн и Балдер.

Shell договорился о передаче прав на месторождение Дроген за 4,5 млрд крон (540 млн долларов) норвежской компании OKEA AS, которая специализируется, правда, на разработке относительно небольших и средних месторождений. Любопытно, что OKEA намерена разрабатывать Дроген и в сороковые годы XXI века, хотя в Shell считают, что к 2036 году его придется закрывать.

На волне слияний и приобретений аналитики впервые после 2014 года ожидают рост расходов в нефтяном секторе Норвегии, который скорее всего продлится и в 2019 году. Вот только какие будут результаты, большой вопрос. Да, нефтяные гиганты, конечно, не уходят из Норвегии полностью. Они оставляют в новых компаниях небольшие пакеты акций. BP, например, сохранил в Aker 30-процентный пакет и не прогадал, потому что акции новой компании повысились в цене втрое. Но уход гигантов изолирует северное королевство и ограничивает, по мнению экспертов, его доступ к технологиям, талантливым менеджерам и рабочим, современным технике и оборудованию и т.д. Да и финансовые возможности небольших компаний, естественно, несопоставимы с возможностями гигантов. Это наверняка скажется, когда придет время сворачивать добычу. Правительство Норвегии начинает готовиться к этому неизбежному моменту заранее, чтобы налогоплательщики не оказались у разбитого корыта и чтобы им не пришлось оплачивать убытки нефтяников.