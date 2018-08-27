Эксперты назвали самые дешёвые и дорогие города Европы для турпоездок на выходные

Эксперты сервис поиска гидов Pomogator составили рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов Европы для туристических поездок на выходные.

В своём исследовании эксперты опирались на стоимость корзины из 9-ти типичных туристических товаров и услуг. Они посчитали расходы путешественников на оплату 2-х ночей. в отеле 3 звезды, трансфер, туристический проездной, ужин из 3-х блюд, стоимость билетов в главную достопримечательность города, музей и художественную галерею. Кроме того, учитывались цены на пиво, вино, кофе и газировку, пишет Post Office Travel Money

В итоге лидером рейтинга самых дорогих городов Европы для путешествия на уикенд стала Венеция (Италия). Туристическая потребительская корзина здесь обойдётся примерно в 500 евро.

На втором месте бессменный лидер в рейтинге туристических столиц Европы и мира – Париж (Франция), на третьем – Барселона (Испания).

В рейтинге самых дешевых городов лидирует Белград (Сербия). Далее следуют Бухарест (Румыния) и Порту (Португалия).