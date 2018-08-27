Германия переходит на сторону России, выступив против США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России. Высказывание прозвучало на конференции послов в Берлине.

Дипломат уверен, что ЕС не должен оставаться в стороне в то время, когда США подрывают мировую экономику, вводя все новые санкции против России, а также «Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров».

«Мы должны на это реагировать», — сказал министр, который привел в пример объединение стран Европы против антииранских санкций США.

По словам Мааса, «это немало, если подумать, что могло бы стать альтернативой: ядерная гонка на Ближнем Востоке с предсказуемо разрушительными последствиями».

Ранее глава германского МИДа уже призывал пересмотреть внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США, а также взять за идею сбалансированное сотрудничество с Россией.