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Москва, 27.08.2018

Курс доллара: «эта игра подошла к концу»

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
DPA/TASS

Период укрепления курса доллара приближается к концу, считает стратег Quilvest Wealth Management Боб Паркер. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC. В понедельник американская валюта продолжает снижаться после самого сильного недельного ослабления с марта 2018 года. Индекс доллара торгуется в районе 95,00.

«Я думаю, что существует очень высокая вероятность того, что мы находимся в завершающей стадии укрепления доллара против большинства валют», - сказал Паркер. 

По его словам, в следующем году ФРС не пойдет на трехкратное повышение ставок, так как прогноз роста экономики США в 2,4% на 2019 год завышен. 

В то же время в Европе экономика может достичь уровня роста в 2,3%-2,4%, что будет работать на укрепление евро и других валют против доллара США.

Курс доллара в понедельник продолжает реагировать на выступление главы ФРС США на банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле, который проходил 23-25 августа.

По словам Пауэллла, слишком медленное повышение ставки ФРС может замедлить экономический рост США, а слишком быстрое — привести к перегреву экономики страны. Риторика Пауэлла оказалась несколько менее "ястребиной", чем ожидали инвесторы, что привело к снижению курса доллара. По мнению аналитиков, на смягчение позиции Федрезерва повлияла беспрецедентная критика Дональда Трампа, который ранее назвал неправильной ситуацию, когда курс доллара укрепляется, в то время как администрация Белого дома ведет торговый войны с Европой и Китаем.

Курс рубля будет находиться на этой неделе под давлением вступивших в понедельник американских санкций по "по делу Скрипалей".

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 августа 2018 составляет 67,79 руб., курс евро на сегодня равен 78,40 руб.

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