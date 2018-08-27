Курс доллара: «эта игра подошла к концу»

Период укрепления курса доллара приближается к концу, считает стратег Quilvest Wealth Management Боб Паркер. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC. В понедельник американская валюта продолжает снижаться после самого сильного недельного ослабления с марта 2018 года. Индекс доллара торгуется в районе 95,00.

«Я думаю, что существует очень высокая вероятность того, что мы находимся в завершающей стадии укрепления доллара против большинства валют», - сказал Паркер.

По его словам, в следующем году ФРС не пойдет на трехкратное повышение ставок, так как прогноз роста экономики США в 2,4% на 2019 год завышен.

В то же время в Европе экономика может достичь уровня роста в 2,3%-2,4%, что будет работать на укрепление евро и других валют против доллара США.