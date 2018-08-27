Мантуров прокомментировал новые санкции США против России

Денис Мантуров – глава Минпромторга РФ – прокомментировал новые антироссийский санкции США.

По его словам, наша страна активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций. При этом он напомнил, что работа по импортозамещению ведется Россией планомерно на протяжении многих лет, передаёт РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что это не ответ на санкции сегодняшнего дня, это системная работа, которая не зависела абсолютно от тех ограничений, которые сегодня либо вводятся, либо будут вводиться.

«То же самое касается и технологического оборудования, станков, которые нам не поставлялись напрямую, и эти ограничения сохраняются еще с советского времени», – резюмировал Мантуров.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 27 августа вступили в силу санкции Госдепа США, анонсированные ещё 8 августа, формальным поводом для которых стало «дело Скрипалей».

В рамках новых ограничительных мер вводится запрет на поставки продукции двойного назначения, экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Также предусмотрен второй этап санкций, обусловленный характером российского ответа на требование США разрешить ООН провести на территории РФ проверки соблюдения соглашений о химическом оружии. Данный этап санкций может быть введён уже в конце ноября.