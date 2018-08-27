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Москва, 27.08.2018

Минск требует от Москвы вернуть «нефтяные» долги

«Expert Online» 2018

Россия не выплатила Белоруссии стоимость пошлин от реэкспорта российской нефти, нарушив тем самым договоренности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

 «Мы договаривались о цене на газ год назад в Питере в апреле. Нашли вместе с президентом хороший выход из очень сложной ситуации… Тогда, действительно, отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, дороже, чем Германии, если рассчитать по километражу, по поставкам, транзиту и т. д.», — рассказал Лукашенко, который напомнил, что стоимость нефти тогда была по 40-50 долларов за баррель. Позже сырье несколько подорожало, и Белоруссия получила в казну денег больше, чем предполагалось что не понравилось в России.

«В минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписаны договоренности… И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договоренностей», — продолжил Лукашенко.

Президент уточнил, что Россия не делает подарки Белоруссии, а получает «ответные услуги, начиная от военных баз, транзита, границы, оборонных вопросов» и при этом упрекает белорусов, что они покупают темные нефтепродукты, мазуты и прочее, а в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке.

«Что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили, точно так же металлы покупаем, комплектующие, делаем тракторы и продаем. Претензий же нет. А здесь отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, их компании продали, мы переработали, нашли технологии, продали, заработали копейку», - сообщил Лукашенко, который сообщил, что в России хотят запретить белорусским компаниям покупать отходы. В ответ на это, глава Белоруссии предлагает Москве запретить своим компаниям продавать отходы, если это незаконно.

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