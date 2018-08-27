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Москва, 27.08.2018

Москвичей и жителей Подмосковья ждет аномальная жара

«Expert Online» 2018

Как сообщает центр погоды «Фобос», сегодня 27 августа, жителей Подмосковья и столичного региона ожидает тридцатиградусная жара. Для конца августа такие показатели являются аномальными и превышает норму на 8-9 градусов. Уточняется, что повышение температуры произошло из-за периферии антициклона.

Повышение прогнозируется до плюс 27-29, по области – плюс 25 - плюс 30 градусов с южным порывистым ветром до 3-8 метров в секунду. Как подчеркнули в центре изучения погоды, атмосферное давление при этом сохранится комфортным и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температурные рекорды этим летом фиксировались в 11 странах. Например, на Пиренеях термометр показывал +50 °С. Европейские исследователи утверждают, что подобные скачки будут наблюдаться до декабря 2022 года.

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