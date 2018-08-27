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Москва, 27.08.2018

Цена на нефть готовится к рывку вверх

«Expert Online» 2018

Аналитики утром 27 августа комментируют мощный рывок вверх цены на нефть марки Brent. Сырье по итогам прошедшей недели прибавило в стоимости 1,5%, до $75,82 за баррель.

Как считает заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, «снижение коммерческих запасов нефти и некоторое ослабление доллара к мировым валютам открыли цене нефти путь наверх». Мнение она высказала в комментарии REGNUM.

Эксперт также уверена, что 24 августа нефть преодолела важный барьер в $75−75,50, далее можно ожидать повышения до $78−78,30 за баррель.

Как ожидается, сегодня цену на нефть могут откорректировать итоги прошедшего симпозиума ФРС, на котором его глава сообщил, что стоит ожидать повышения процентных ставок, что повлечет за собой и рост доллара. Если на этой неделе коммерческие запасы нефти в США опять сократятся, это поможет цене Brent быстрее подойти к уровню $78 за баррель.

Эксперт отмечает, что сегодня участники рынка «немного отыграют вниз», а значит нефть, скорее всего, будет торговаться по $75,8−76,8 за баррель.

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