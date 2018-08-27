Почему Германия не отдаст «Северный поток — 2»

Упорство властей Германии, несмотря на реальную угрозу американских санкций против немецких компаний отстаивающих строительство «Северного потока — 2» вызвано тем, что после реализации проекта именно она становится центром распределения российского газа по всей Европе, усиливая не только свое экономическое, но и политическое влияние. Об этом говорится в статье «Наша труба не ваше дело», опубликованной в понедельник в журнале «Эксперт». Борьбу за вторую нитку «Северного потока», представляющую собой крупнейший самостоятельный проект, ФРГ ведет с США на фоне растущих противоречий с этой страной, вызванных агрессивной и недружелюбной даже по отношению к союзникам политикой Дональда Трампа.

Интересно при этом, что «Северный поток — 2» является одним из очень немногих проблемных вопросов, в которых Европа реально отстаивает свои позиции в противоречиях с Америкой. (В качестве еще одного такого пункта можно назвать меры, предпринимаемые для приведения деятельности крупнейших американских интернет-компаний в соответствие с законодательством ЕС).

А о действительной широте противоречий свидетельствует необычно резкая статья главы МИД Германии Хайко Мааса в ежедневной деловой газете Handelsblatt под заголовком «Мы не позволим США действовать через нашу голову». Предложения немецкого министра — создать собственную систему межбанковских расчетов, аналог SWIFT, Европейский валютный фонд («привет» базирующейся в Вашингтоне МВФ) говорят сами за себя. Акцент в статье сделан на защите европейских компаний от антииранских санкций США, но санкции были недавно обещаны и в отношении российского, а по сути совместного российско-европейского проекта «Северный поток — 2».

Как напоминает «Эксперт», такими санкциями The Wall Street Journal пригрозила в день встречи Владимира Путина с Ангелой Меркель во дворце Мезеберг 18 августа. На этой встрече газовый проект стал одной из главных тем обсуждения. И именно по нему американцы собираются, если не блефуют, перейти те самые «красные линии», о которых упоминает Маас.

Кроме Германии, как претендента на роль европейского газового хаба, Россия, пишет «Эксперт», может получить в союзники по данной проблеме Францию с Австрией. Как напоминает издание, проектным оператором «Северного потока — 2» выступает компания Nord Stream 2 AG со 100% участием «Газпрома», а вместе с тем финансовыми инвесторами проекта являются пять европейских компаний: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-голландская Shell.

Подробно и не только о происходящем вокруг «Северного потока — 2», но и борьбе за азиатские газовые рынки читайте в статье «Наша труба не ваше дело».