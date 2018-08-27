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Москва, 27.08.2018

Порошенко пытается перенести выборы президента на Украине

«Expert Online» 2018

Президент Украины Порошенко при помощи своей администрации планирует добиться переноса выборов главы государства на июнь будущего года, сообщает украинская газета «Зеркало недели».

Выборы по конституции должны пройти на Украине в марте 2019 года. Как считают эксперты, смысл переноса сводится к тому, чтобы добиться более низкой явки избирателей в связи с порой отпусков.

«Чем ниже будет явка — тем проще будет манипулировать результатами голосования, больше будет простора для подтасовок», - поясняет заместитель главного редактора «Зеркала недели» Сергей Рахманин, который также добавляет, что молодежная аудитория, являющаяся главным критиком действующей власти, летом голосует наименее охотно.

«В-третьих (не смейтесь), президентские технологи всерьез считают, что избиратели летом добрее, чем ранней весной и легче прощают власти ошибки», — пишет Рахманин.

Главным аргументом действующей власти является факт, что Порошенко принимал присягу 7 июня, а в конституции Украины сообщается, что «отсчет президентских полномочий начинается с момента принятия присяги». Однако в том же законе сказано, что дата проведения очередных президентских выборов — «последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента».

Несостыковка произошла из-за того, что Порошенко пришел к власти в 2014 году вследствие госпереворота, сместив избранного в марте 2014 года президента страны Виктора Януковича.

Порошенко намерен отстаивать свое намерение через Конституционный суд. При этом, каким будет решение данной инстанции, прогнозировать пока никто не решается.

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