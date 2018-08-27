США признали свои военные провалы на фоне армии России

Американские эксперты признали наличие у России эффективной системы безопасности, которая способна защитить страну при попытках атаковать даже на дальних подступах, рассказал в интервью изданию «Экономика сегодня» заведующий кафедрой политологии РЭУ, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Как отмечает аналитик, сегодня Россия «накрыта эффективным "зонтиком" противовоздушной и противоракетной обороны, следящие системы работают круглосуточно. На перехват возможных целей настроены самые передовые системы, аналогов которых нет ни у одной страны мира. По сути упоминаемая американцами концепция сдерживания A2/AD подразумевает, что мы способны уничтожить любые источники агрессии еще до того, как по РФ будет нанесен удар. И напасть на нашу страну без неприемлемого ущерба не получится».

При этом Россия превосходит США в трех ключевых военных областях – в применении дальнобойных ракетных системах, а также общевойсковом бое и кибервойне, сообщает научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Лайза Сэмп.

В ответ на это российский эксперт подтверждает, что ни одна страна в мире не может похвастаться аналогичных с российским опытом ведения боя, подготовкой солдат и тактикой.

«Если говорить об общевойсковом бое, то равных российской армии в этой сфере быть просто не может. Прежде всего исторически – наша страна всегда отличалась успешными боевыми операциями против массового наступления противника. Война с Наполеоном, Первая и Вторая мировые войны, афганская и обе чеченские кампании дали нам огромный опыт», - рассказал Кошкин изданию.

США в свою очередь признали, что их военный опыт последних лет складывался в основном из «карательных походов против слабых стран».

«Штаты сегодня в основном воюют чужими руками, приписывая себе несуществующие заслуги. О наработанной общевойсковой практике речи не идет», - подчеркивает военный эксперт.

При этом Москва проводит модернизацию Вооруженных сил более грамотно, чем США, поскольку увеличивает численность крылатых ракет и систем ПВО. В будущем Вашингтон неминуемо будет иметь от этого большие проблемы, считает бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас.

Что касается информационной сферы, в которой Россия по признанию аналитиков США превзошла их, то поспособствовали этому серьезные информационно-технические спады 90-ых, уверен российский эксперт. У страны «не было собственных систем кибербезопасности, защиты информации и технологий, которые Запад развивал в интернете» и этот пробел необходимо было срочно заполнять, созданием новейших центров.

«В итоге сегодня у нас работают целые подразделения IT-специалистов высокого класса и инженеров в области информационной безопасности», - подытожил Кошкин.

Эксперт в качестве примера успешной работы российских специалистов в этом направлении напомнил случай с отключением всей электроники на «хваленом эсминце "Дональд Кук"» из-за одного облета российского Су-24.