Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 27.08.2018

Сбербанк сообщил о проблемах с операциями по картам

«Expert Online» 2018

Клиенты Сбербанка в понедельник могли испытывать сложности с проведением операций по картам; проблема коснулась менее 2% операций и уже решена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупнейшего российского банка.

Часть клиентов Сбербанка в понедельник утром сообщила о том, что испытывает проблемы при попытке проведения операций с банковскими картами. В частности, клиенты испытывали сложности с переводом средств.

"Масштабного сбоя не было. Сегодня в течение нескольких минут клиенты Сбербанка могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Проблема коснулась менее 2% операций. В настоящее время все системы Сбербанка работают в штатном режиме", — прокомментировали в банке.

Последний раз Сбербанк сообщал о сбое в работе систем 15 августа. Тогда некоторые клиенты Сбербанка по техническим причинам испытывали трудности при входе в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн".

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
      Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
    2. Валютный рынок может преподнести сюрпризы и без всяких санкций
      Валютный рынок может преподнести сюрпризы и без всяких санкций
    3. Владельцы танкеров отказываются перевозить иранскую нефть
      Американские санкции против Ирана заставляют прекратить сотрудничество с Тегераном даже китайские компании несмотря на твердую позицию Пекина, заявившего, что КНР не намерена уходить из Ирана.