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Москва, 27.08.2018

Составлен ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года

«Expert Online» 2018

Лучшим среди новинок признан китайский OnePlus 6 с качественной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

Аналитики особо отметили, встроенный в гаджет аккумулятор с технологией быстрой зарядки и особую версию Android под названием Oxygen OS. Средняя стоимость смартфона составит 69 990 рублей, за версию 512 Гб — 89 990 рублей. Официальные продажи в Россиистартуют в последний день лета, 31 августа 2018 года.

Среди лучших назван также Galaxy Note 9 от Samsung. Гаджет снабжен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аккумулятором и хорошей камерой. Объем встроенной памяти смартфона достигает 512 гигабайт. Кроме того, в комплект входит обновленный стилус S Pen. Гаджет также снабжен самым мощным аккумулятором в линейке Galaxy, которого хватит на «сутки беспрерывного использования», а карты microSD, которые поддерживает гаджет способны расширить память устройства до одного терабайта. В ТОП-5 попал и Samsung Galaxy S9 корейского производства с большим OLED-дисплеем, камерой, встроенным монитором сердечного ритма, сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лиц.

На последних местах пятерки лучших смартфонов разместились LG G7 Thinq с 6,1-дюймовым дисплеем и процессором Qualcomm Snapdragon, аналог iPhone X, но «на несколько сотен долларов дешевле», а также Moto G6 от Motorola — самый бюджетный гаджет из списка. Эксперты отметили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.

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