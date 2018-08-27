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Москва, 27.08.2018

Европа приступила к созданию альтернативы системе SWIFT

«Expert Online» 2018
  • Европа приступила к созданию альтернативы системе SWIFT
imago stock&people

Работа над предложениями о создании независимых платежных систем в Европе уже начата, но это будет непросто, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов во внешнеполитическом ведомстве в Берлине. Об этом сообщает ПРАЙМ.

"Мы должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической и финансовой политике. Это будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о (…) платежных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, создании европейского валютного фонда", — сказал министр.

По мнению МИД Германии, Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров.

"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать", —цитирует министра РИА Новости.

Ранее Маас заявлял, что немецкий МИД пересмотрит внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США. Так, он отмечал, что США и Европа в течение многих лет отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет.

За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы.

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