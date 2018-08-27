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Москва, 27.08.2018

В России нашли замену турбинам Siemens

«Expert Online» 2018

Подготовка российской турбины для электростанций состоится в перспективе 3 - 4 лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК.

"Надеюсь, что в обозримом будущем (ближайшие три - четыре года) мы сможем сделать все-таки отечественную турбину, которая будет соответствовать тому качеству, которое выпускают Siemens и другие ведущие мировые компании", - сказал он.

По словам чиновника, ситуация вокруг турбин Siemens стала поводом для поисков путей импортозамещения.

"Разработка "дорожной карты" движения в этом направлении уже в завершающей стадии. Мы будем это делать. Прежде всего для того, чтобы обеспечить технологическую безопасность нашей страны. Если будет тотальный запрет на поставку турбин в нашу страну - в случае с Siemens речь шла как раз об этом, - мы столкнемся с огромными проблемами", - отметил Козак.

Как отметил ыице-премьер, дорожную карту будут реализовывать "Силовые машины". Проект "дорожной карты" предусматривает решение двух задач - поддержку отечественного предприятия, попавшего под санкции и обеспечение технологической безопасности страны, резюмировал он.

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