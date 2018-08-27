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Москва, 28.08.2018

Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе

«Expert Online» 2018

Американские учёные-диетологи рассказали, как избавиться от жировых отложений в районе живота.
Они составили эффективную диета, которая включает блюда с большим содержанием клетчатки и низким уровнем насыщенных жиров.

По мнению диетологов, такая диета поможет в предотвращении или борьбе с абдоминальным ожирением, при котором избыток жировой ткани образуется в области живота и верхней части туловища, пишет ACSM's Health & Fitness Journal.

Ученые считают, что в борьбе с жиром на животе поможет регулярное употреблений овощей, фруктов, бобовых и круп.

А вот жирное мясо, выпечку и продукты высокой степени обработки из своего рациона лучше убрать. Кроме правильного, здорового питания важно регулярно делать хотя бы самые простыне физические упражнения.

Такой стиль питания и жизни помимо стройной фигуры будет также способствовать снижению риска развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом диетологи убеждены, что универсальных «чудо-диет» или «волшебных» биоактивных добавок, которые помогли бы избавиться от жировых отложений на животе, всё-таки не существует.

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