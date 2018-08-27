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Москва, 27.08.2018

В Минтруда РФ подготовил план по ликвидации очередей в ясли

«Expert Online» 2018

В министерстве труда и социальной защиты России (Минтруда РФ) нашли способ избавиться от очередей в ясли.

Для это в ведомстве предлагают к концу 2024 года создать почти 9 тыс. домашних дошкольных групп и обучить 150 тыс. нянь. На эти цели государство планирует выделить более 11 млрд руб., пишет газета «Известия».

Соответствующая инициатива была озвучена в рабочем варианте федерального проекта «Создание яслей – содействие занятости женщин».

Согласно этому документу, будет создано не менее 255 тыс. мест в яслях для детей до 3-х лет, а также ещё 5 тыс. мест – благодаря государственно-частному партнёрству и поддержке частных образовательных учреждений.

По мнению представителей Минтруда, это позволит женщинам раньше выходить на работу, что будет способствовать укреплению финансовой стабильности семьи. Кроме того, отмечается, что услуги нянь нуждающиеся семьи смогут получать бесплатно.

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