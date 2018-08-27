В Подмосковье будут производить лёгкие бизнес-самолёты

Авиационная группа S7 в самое ближайшее время планирует заняться производством сверхлёгких турбореактивных бизнес-джетов Victory.

Соответствующий проект представлен губернатору Московской области Андрю Воробьеву, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уже известно, что инвестиции составят порядка 13 млрд рублей, а сам проект будет реализован в Ступине. При этом будет создано около одной тысячи рабочих мест.

В S7 уже подтвердили намерение выпускать самолёты Victory.

Наша справка

Epic Victory - лёгкий реактивный самолёт, разработан авиастроительной корпорацией Epic Aircraft (США) в 2007 году. Самолёт производила также китайская China Aviation Industry General Aircraft.

В России бизнес-джеты Victory намерены производить из углеродных композитных материалов. Длина самолёта составит 10 метров, вес - не более 3 тонн, максимальная дальность полёта – 2 тыс. км, скорость – 600 км/ч, экипаж - один лётчик, вместимость – до пяти пассажиров.