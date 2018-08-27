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Москва, 27.08.2018

В Подмосковье будут производить лёгкие бизнес-самолёты

«Expert Online» 2018

Авиационная группа S7 в самое ближайшее время планирует заняться производством сверхлёгких турбореактивных бизнес-джетов Victory. 

Соответствующий проект представлен губернатору Московской области Андрю Воробьеву, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 

Уже известно, что инвестиции составят порядка 13 млрд рублей, а сам проект будет реализован в Ступине. При этом будет создано около одной тысячи рабочих мест.

В S7 уже подтвердили намерение выпускать самолёты Victory. 

Наша справка

Epic Victory - лёгкий реактивный самолёт, разработан авиастроительной корпорацией Epic Aircraft (США) в 2007 году. Самолёт производила также китайская China Aviation Industry General Aircraft. 

В России бизнес-джеты Victory намерены производить из углеродных композитных материалов. Длина самолёта составит 10 метров, вес - не более 3 тонн, максимальная дальность полёта – 2 тыс. км, скорость – 600 км/ч, экипаж - один лётчик, вместимость – до пяти пассажиров. 

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