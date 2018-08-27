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Москва, 27.08.2018

В России испытали новый экзоскелет, он позволяет стрелять из пулемёта одной рукой

«Expert Online» 2018

В России прошли успешные испытания активного экзоскелета, оборудованного электромотором, благодаря которому военные смогут одной рукой стрелять из пулемёта.

По словам главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих входящего в «Ростех» ЦНИИточмаш Олега Фаустова, новый экзоскелет действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. В частности, испытатель смог стрелять из пулемёта с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени, передаёт ТАСС.

Отмечается, что в будущем экзоскелет поможет военным значительно увеличить физические возможности, позволив переносить больше тяжёлого вооружения, двигаться быстрее и эффективно выполнять боевые задачи.

Однако пока с созданием экзоскелетов существуют некоторые сложности: у специалистов нет аккумулятора, который обладал бы нужными характеристиками. Поэтому в настоящее время ведутся работы по его усовершенствованию.

Наша справка

Экзоскелеты в экипировке солдата бывают активными (с двигателями) и пассивными. Первые – не увеличивают физические возможности военнослужащего, но позволяют снять нагрузку с опорно-двигательного аппарата. Вторые – повышают силу и выносливость военного.

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