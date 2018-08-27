В России начал действовать приказ о денежных выплатах полицейским информаторам

С 27 августа 2018 года в нашей стране начал действовать приказ МВД РФ, который позволяет гражданам России получать выплаты от полиции за помощь при раскрытии преступлений.

В документе, который размещён на официальном портале правовой информации, отмечается, что если полиции необходимо содействие населения, нужно получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий.

После его получения на сайте МВД будут размещены данные о сумме вознаграждения, которая может колебаться от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. При этом вознаграждение, предполагающее получение больше указанных сумм, должно быть одобрено министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Также уточняется, что денежные средства будут перечислены в территориальное управление МВД. После чего затем информатора проинформируют как о получении вознаграждения, так и в случае отказа в его выплате.