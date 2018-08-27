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Москва, 27.08.2018

В России повысят акцизы на бензин и дизтопливо

«Expert Online» 2018

Кабмин РФ принял решение о повышении в России акцизов на бензин и дизельное топливо.

По словам вице-премьера Дмитрий Козака, акцизы будут повышены с 1 января 2019 года на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. руб. за тонну соответственно, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

При этом Козак подчеркнул, что не ожидает серьёзного роста цен на топливо с января, поскольку правительство сможет принять ряд мер. 

«Одновременно с понижением таможенных пошлин и повышением налога на добычу полезных ископаемых предусматривается отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, который должен выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», – отметил он.

Кроем того, вице-премьер пояснил, что в случае, если экспортный диспаритет Кабмин не сможет преодолеть с помощью отрицательного и демпфирующего акциза, то в распоряжении правительства остаётся такой инструмент как введение на временной основе экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты.

«Несмотря на то, что возможное использование такого инструмента приведёт к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок. Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», – резюмировал Козак.

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