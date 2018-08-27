Вступили в силу новые американские санкции против РФ

В понедельник 27 августа вступают в силу санкции американского Госдепартамента, анонсированные 8 августа и ассоциирующиеся с датой 22 августа. В действительности, в минувшую среду лишь истекал так называемый «уведомительный период» по этим ограничительным мерам, формальным поводом для которых, напомним, стало «дело Скрипалей».

Как отмечает журнал «Эксперт», в рамках указанных мер вводится запрет на поставки продукции двойного назначения, экспорт электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Упомянутым решением американского внешнеполитического ведомства предусмотрен и второй этап санкций, обусловленный характером российского ответа на требование США разрешить ООН провести на территории РФ проверки соблюдения соглашений о химическом оружии, а также — тем мнением, которое по результатам этих проверок выскажут проверяющие. Второй этап санкций может начаться в конце ноября и самым малоприятным сюжетом в его рамках явилось бы понижение уровня двусторонних дипломатических отношений, или даже их приостановка.

А косвенный эффект санкций можно наблюдать по поведению второй по величине швейцарской банковской группы Credit Suisse, которая перевела связанные с Россией активы на сумму около пяти миллиардов долларов из активов под управлением в активы на доверительном хранении (хотя и не заморозила их, как первоначально восприняли эту новость СМИ). Банк утверждает, что финансовое состояние клиентов при этом не пострадало. При этом официально Швейцария не поддерживает режим санкций против России.