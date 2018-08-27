Задержанному в Финляндии гражданину РФ грозит пожизненный срок

20-летнему гражданину РФ, который был задержан ещё 1 ноября 2017 года в финском городе Миккели по подозрению в убийстве, грозит пожизненное заключение.

Согласно материалам следствия, обвиняемый нанёс своей жертве – гражданину Вьетнама 1995 года рождения — не менее 150 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. При этом были нанесены телесные повреждения и другому человеку — подруге убитого, пишет газета Lansi-Savo.

В прокуратуре уверены, что россиянин спланировал убийство, так как в его компьютере и телефоне содержали материалы, обучающие совершению подобного преступления.

В свою очередь защита обвиняемого отрицает подобный план. При этом адвокаты ссылаются на данные психологической экспертизы, подтверждающие ограниченную вменяемость подзащитного.

Кроме того, они напоминают, что преступник и жертва были едва знакомы, а погибший студент был выбран в качестве жертвы случайно.

Также известно, что обвиняемый в момент задержания не оказывал сопротивления и не отрицал свою вину.