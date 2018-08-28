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Москва, 28.08.2018

Американцы высказали своё отношение к процедуре импичмента Трампу

«Expert Online» 2018

Менее 50 % граждан США считают, что американский конгресс должен начать процедуру импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом говорят результаты социологического опроса. При этом социологи отмечают, что если на промежуточных выборах в ноябре республиканцы потеряют большинство в конгрессе, то демократы смогут с большей вероятностью начать процесс импичмента, передаёт «Газета.Ru».

Тем не менее, согласно результатам исследования, большинство граждан США не готовы к этому. За процесс импичмента выступили 44% респондентов. Из них 79% – сторонники Демократической партии.

Любопытно, что 64% опрошенных всё-таки верят скандальным заявлениям экс-адвоката Трампа Майкла Коэна.

Напомним, дискуссия о возможности импичмента в отношении Дональда Трампа появилась после признаний бывшего адвоката главы Белого дома Майкла Коэна, который рассказал суду, что сделал денежные выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл за молчание об их интимных отношениях с главой Белого дома. При этом юрист утверждает, что сделал выплаты по личному поручению американского лидера.

Это противоречит предыдущим заявлением Трампа, который уверял, что ничего об этом не знал. 

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