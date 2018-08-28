Большая химия в Сирии

Весь мир ожидает очередного телеролика о «химической атаке в Сирии», то есть об уже анонсированной провокации, которая обнажит химию — в прямом и в переносном смысле — современной большой политики. Хотя до того, как она случится, мы уже знаем достаточно много, её последствия могут быть совершенно различными.

Шанс на выход

Фраза о том, что опасно загонять крыс в угол, может еще раз подтвердиться. Сейчас сирийские крысы – радикальные исламисты в Идлибе – загнаны в угол. Сирийская армия концентрирует войска перед решающим наступлением, а союзники и кормильцы бросили своих террористов на произвол судьбы. Американцы самоустранились, а турки, по всей видимости, обменяли судьбу части идлибских боевиков на уступки от Дамаска в курдском вопросе.

И в этой ситуации, по данным российского Минобороны, боевики готовят спасительную для них провокацию. Террористы при помощи их пиар-службы – оскароносных «Белых касок» - хотят в очередной раз сымитировать применение химического оружия. И, по всей видимости, организуют эту провокацию получше, чем в Восточной Гуте – по крайней мере, в этот раз они подготовили емкости с хлором и заранее завезли их в городок Кафр-Зита (который и будет «пострадавшим от звериной жестокости Асада»). Боевики рассчитывают на то, что провокация вынудит Трампа исполнить ранее сделанный ультиматум (повторенный недавно Болтоном) и в ответ на химическую провокацию нанести удар возмездия по силам Асада. Или – еще лучше – отказаться от идеи вывода войск из Сирии и наоборот усилить свой контингент.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, провокация готовится при участии «внерегиональных сил, заинтересованных в резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса в Сирии». Речь, понятно, идет о США или о Великобритании (которая является матерью-основательницей «Белых Касок»). Однако специфика ситуации такова, что какие-то плюсы или бонусы от провокации с химическим оружием могут извлечь все страны – даже те, кто должен, по идее, стать ее жертвой. И риски несут тоже все акторы – даже те, кто может стоять за организацией «химического шоу».

Уйти с банком

Значительная часть российских экспертов согласна с господином Конашенковым – за организацией возможной провокации стоят американцы. Мотивы у США могут быть разными. Так, Трамп пытается выторговать у России достойную компенсацию за уход США из Сирии, и пока эти переговоры идут крайне туго. Причина проста – в России не считают нужным идти на серьезные уступки США. Предпочитая договариваться с теми, кто реально контролирует местных боевиков – то есть с Турцией – и рассчитывая на то, что американцы, оставшиеся в Сирии без союзников, все равно рано или поздно уйдут. Организовав химическую провокацию и получив повод для нанесения удара, американцы получают и инструмент давления. Либо – если посмотреть на ситуацию с точки зрения тех сил, которые не согласны с Трампом и не хотят выводить войска из Сирии – основание для втягивания в сирийскую гражданскую войну и увеличения контингента. Последний мотив разделяют и британцы, заинтересованные в спасении своих протеже американскими руками. Выгодно возвращение США в Сирию и израильтянам, которые хотят воевать в Сирии против иранского присутствия американскими руками.

Однако такой сценарий чреват для американцев немалыми рисками. Их стратегия (неважно идет ли речь о давлении либо об усилении контингента) будет успешной лишь в том случае, если Россия займет пассивную позицию. А ни в одном из двух аналогичных кейсов в прошлом Москва не была пассивной. Последний раз Кремль вообще пригрозил не только сбивать американские самолеты или крылатые ракеты, но и поражать точки их запуска. В результате Соединенные Штаты вынуждены были идти на компромисс, и совершать «шоу-удары» — то есть наказывать Асада за «химическую атаку» нанесением масштабного ракетного удара по заранее очищенным сирийским объектам. Никакого особого вреда сирийским наступлениям эти удары не несли, а скорее демонстрировали американскую слабость. Но сможет ли Трамп отделаться шоу-ударом сейчас, накануне выборов в Конгресс? Но два альтернативных варианта – боестолкновение с Россией или же игнорирование химической провокации – еще хуже.

Возьмут на слабо?

Что же касается России, то для Москвы тоже не все однозначно. На первый взгляд, химическая провокация несет одни потери. Вся политика Кремля по принуждению сирийских боевиков к миру основывается на общем понимании того, что боевикам некуда деваться. Либо они ведут Асада в свои города под флагом капитуляции и примирения с Дамаском, либо Асад ведет их на тот свет посредством своей армии. Именно такое понимание и привело к ускоренной капитуляции анклавов в Центральной Сирии и, по мнению Москвы, должно привести к сдаче целых группировок в Идлибе. Активизация же Соединенных Штатов же возрождает у боевиков иллюзию о третьем варианте поведения – «день простоять и ночь продержаться» в ожидании помощи Запада. Иллюзии пустой, но для России неприятной, поскольку Кремль заинтересован как можно быстрее закончить процесс возврата под контроль Дамаска сирийских территорий и запустить политический процесс. Поэтому даже если провокация и не приведет к полномасштабному столкновению, она может серьезно осложнить процесс собирания сирийских земель.

Тут в одном окопе с Россией находится Иран. Тегеран тоже заинтересован в скорейшем завершении сирийской гражданской войны, которая уже унесла миллионы иранских евро, а также тысячи жизней солдат армии Ирана или боевиков из подконтрольных Ирану формирований. Так что американцы могут спутать карты и аятоллам.

С другой стороны, Москва и Тегеран могут извлечь из химической провокации и определенные дивиденды – при условии, что США дрогнут и проиграют игру в дипломатический покер. То есть не рискнут идти ва-банк и наносить удар в надежде на то, что у России на руках лишь «пара жалких троек» и она отступит перед американским давлением. Отступление Трампа или даже согласие его на очередной «шоу-удар» отторгнут от американцев последних союзников, еще верящих в американские гарантии. Например, тех же курдов, которые сейчас ведут с Дамаском переговоры о примирении. Если курды наконец-то осознают, что американцы не защитят их не только от турок, но и от сирийцев, то эти переговоры пойдут на порядок быстрее.

Рулетка Эрдогана

Что же касается турок, то тут ситуация, пожалуй, самая неоднозначная. Выгоды и риски примерно уравновешивают друг друга. С одной стороны, Анкара тоже довольна тем, что все вопросы в Сирии она решает с Россией и Ираном, без привлечения ненужных внешних сил. Для Анкары Сирия – ее задний двор, и, учитывая системный конфликт между США и Турцией (а точнее США и Эрдоганом) американцы в Сирии ей не нужны. Не нужна ей и провокация в Идлибе – территория является турецкой зоной влияния, а значит именно Анкара несет ответственность между Москвой и Тегераном за все, что происходит в регионе. Турция на сегодняшний день – самый слабый член сирийского триумвирата, и если она продемонстрирует неспособность решать проблемы в Идлибе, то может возникнуть вопрос о смысле ее дальнейшего присутствия в данном триумвирате. А значит, и о смысле учитывать позицию Турции по тем же курдам.

С другой стороны, Эрдоган может сыграть авантюрно (как он любит), и попытаться за счет возможной провокации продемонстрировать цену потенциального изгнания Турции из «большой тройки» или же игнорирования ее интересов в том же курдском вопросе. Ведь если Анкара полностью поддержит идею США по нанесению ударов возмездия по сирийской армии, а также выразит готовность совместно с американцами блокировать наступление войск Сирии в Идлибе, то качество карт на руках у США в сирийском покере резко вырастет. А это не нужно ни Ирану, ни России.