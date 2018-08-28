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Москва, 28.08.2018

Дуров: Telegram не будет рассматривать обращения от спецслужб РФ

«Expert Online» 2018

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал информацию о том, что мессенджер согласился выдавать спецслужбам данные пользователей, которых заподозрят в терроризме.

По его словам, всё это не имеет отношения к РФ. При этом он подчеркнул, что Telegram «находится вне закона» в России.

«Поэтому компания не будет рассматривать какие-либо обращения от российских служб, а её политика конфиденциальности не касается ситуации в России», – резюмировал Дуров.

Ранее сообщалось, что глава мессенджера Telegram Павел Дуров согласился выдавать спецслужбам данные пользователей, которых заподозрят в терроризме. Таким образом, Telegram будет передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов, подозреваемых в случае, если получит судебное распоряжение.

При этом в компании отметили, что ранее никогда такого не делали.

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