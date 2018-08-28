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Москва, 28.08.2018

Европа пытается спасти ВТО

«Expert Online» 2018

Во время эскалации китайско-американской торговой войны набирает обороты процесс по защите Всемирной торговой организации (ВТО) от утраты необходимости данной структуры.

Для этого ЕС проведёт в сентябре встречу в Брюсселе с министрами торговли США и Японии. Эта встреча станет частью усилий, в рамках которых предполагается предотвратить процесс маргинализации ВТО, передаёт Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, встреча будет предварять около 10 совещаний на высоком уровне по всему миру, которые пройдут в течение следующего года в целях ослабления напряжённости в сфере торговли.

Ранее сообщалось, что в начале июля США ввели пошлины на товары из Китая, заявив о неспособности ВТО решать экономические проблемы.

Уже сегодня стало известно, что в Министерстве торговли США заявили, что импорт стальных дисков из КНР субсидировался. Поэтому на продукцию ряда производителей будут введены соответствующие пошлины. Окончательное решение по введению пошлин может быть вынесено в феврале 2019 года, когда расследование, касающееся ставок субсидирования, будет завершено.

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