Хемниц: первая кровь

На востоке ФРГ, в городе Хемниц, в результате столкновений между ультраправыми и антифашистами пролилась кровь. Несколько человек получили травмы и ранения. Причиной беспорядков, как в большинстве подобных случаев в последние три года, стали мигранты. Правые, выкрикивавшие неонацистские и антимигрантские лозунги, нападали на тех прохожих, кто, по их мнению, не похож на немцев. Правоохранители расследуют случаи нападений на афганца, сирийца и болгарина, которого неонацисты тоже приняли за мигранта с востока. Антифашисты обвиняют ультраправых в использовании трагедии как повода для насилия по отношению к приезжим.

Хемниц находится в Саксонии, где ультраправые и антимигрантские партии «Альтернатива для Германии», получившая на прошлогодних выборах в бундестаг 12,6% (90 мест), и Пегида пользуются особенно большой поддержкой.

В воскресенье в Хемнице произошла драка между местными жителями и мигрантами, в результате которой немцы получили ножевые ранения. 35-летний плотник по имени Даниэль скончался от полученных ран в больнице. В больнице с серьезными ранами находятся еще две жертвы драки, местные жители 33 и 38 лет.

Полиция задержала двух подозреваемых: мигрантов из Сирии и Ирака 23 и 22 лет соответственно. Арестованные свою вину не признают.

Причины драки выясняются. Полиция опровергла слухи в соцсетях, что конфликт, приведший к трагедии, произошел по наиболее часто встречающейся сейчас в Германии в подобных происшествиях причине, а именно из-за приставаний мигрантов к женщинам. Мигранты, приехавшие в Германию со своей культурой и со своим отношениям к женщинам, нередко пристают на улицах к немкам, что, естественно, вызывает возмущение прохожих и часто становится поводом для выяснения отношений, нередко приводящих к печальным последствиям.

Наиболее известный и крупный инцидент подобного рода произошел в канун Нового года в Кельне. Впрочем, судя по сводкам полиции схожие преступления происходят каждый день и в других немецких городах, но, конечно, не такого масштаба.

Самой кровавой оказалась семидневка, начавшаяся 18 июля 2016 г. Тогда за семь дней мигранты совершили четыре громких преступления. Нападение с применением ножа в Ройтлингене, взрыв бомбы в Анбаше и нападение в поезде в Вюрцбурге вызвали панику среди немцев и заставили Ангелу Меркель значительно ужесточить правила приема мигрантов.

Власти и под их давлением пресса стараются поменьше говорить о преступлениях, совершаемых мигрантами, чтобы не разжигать ненависть к ним со стороны простых немцев. Впрочем, удается это далеко не всегда, потому что преступлений приезжие из Азии и Африки, которых в общей сложности после 2015 года зарегистрировано в Германии более 1,3 миллиона человек, действительно совершают много.

Со статистикой спорить трудно. Большинство исследований преступности в последние три года приходят к выводу, что именно мигранты виноваты в очевидном росте преступности в стране. Например, недавнее исследование, проведенное в Нижней Саксонии, показывает, что уровень преступности в 2015-16 годах вырос на 10,4% и что 92,1 % этого роста произошло за счет молодых мигрантов. Справедливости ради следует сказать, что каждой третьей жертвой мигрантов являются такие же, как они приезжие, причем, нередко той же национальности.

Большинство приезжих - одинокие мужчины в возрасте от 14 до 30 лет. Именно среди них больше всего правонарушителей и преступников, причем, никакой связи с национальностью нет. Прямая связь прослеживается с шансами остаться в Германии. Те, кто бежали из зоны боевых действий и имеют высокие шансы получить убежище в ФРГ, редко рискуют такой возможностью и идут на преступления. В подавляющем большинстве правонарушители и преступники – те мигранты, шансы которых остаться в Германии близки к 0.

Социологи считают, что лучший способ снизить преступность среди мигрантов – энергичнее помогать им интегрироваться в немецкое общество при помощи языковых курсов, курсов профессиональной подготовки и занятий спортом. Этой же позиции придерживаются и левые вместе с властями, а вот правые выступают за радикальное решение проблемы. Они требуют не пускать в страну новых мигрантов и высылать старых, а также часто пытаются взять свершение правосудия в свои руки. Нередко преступления, совершенные мигрантами, ультраправые действительно используют для рекламы своих взглядов и для разжигания национальной розни и ненависти.

Согласно исследованию МВД ФРГ «Преступность и ее связь с миграцией» (2018 г.) мигранты в общей сложности составляют ок. 2% населения Германии, но на их долю приходятся 8,5% преступлений. Причем, по серьезным преступлениям их доля значительно выше: убийства – 14,3%, преступления на сексуальной почте – 12,2%, кражи – 11,4%, телесные повреждения – 9,7%.

Конечно, совершаются преступления и против самих мигрантов. В подавляющем большинстве нападавшие были ультраправые. Если в 2014 г. в отношении приезжих были совершены 199 преступлений, то в 2015 уже 1029. Так, в январе – октябре 2016 г. на мигрантов были совершены 797 нападений.