Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 28.08.2018

Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
Zuma\TASS

Курс доллара исчерпал потенциал агрессивного роста, который был основан на резком снижении аппетита инвесторов к рискам на фоне опасений по поводу ситуации с долгом Италии, Brexit и разворачивания торговых войн. Об этом пишут аналитики портала Nasdaq.

Как только эти опасения стали снижаться, курс доллара "вышел из-под контроля" и начал терять позиции к ряду валют. В частности, курс доллара в последние дни снижается к евро и юаню. Индекс доллара при этом падал во вторник до 94,60, что соответствует уровням, которые были достигнуты к началу лета в результате мощного весеннего ралли американца.

Накануне Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой взамен НАФТА, однако его детали пока не раскрыты. К переговорам о модернизации Североамериканского договора о свободной торговле теперь должна присоединиться Канада. Эта новость была воспринята позитивно инвесторами, на ее фоне резко вырос мексиканский песо, ряд других валют получили поддержку благодаря возобновления аппетита инвесторов к рисковым активам. 

Вместе с тем, проблемы, например, у турецкой лиры и аргентинского песо пока никуда не делись. Однако новость о соглашении США-Мексика демонстрирует, что как только ситуация с торговыми трениями будет стабилизироваться, курс доллара окажется под давлением внутриамериканских факторов - не очень внятных перспектив экономического роста и установки администрации Трампа на конкурентный, т.е. слабый, курс американской валюты.

Что касается курса рубля, по мнению экспертов Газпромбанка, решение Банка России о прекращении покупки валюты для Минфина как минимум до конца сентября должно стимулировать снижение волатильности российской валюты.

Аналитики ГПБ полагают, что в августе-сентябре ежемесячный профицит счета текущих операций РФ, вероятно, составит $3-$5 млрд. После прекращения интервенций со стороны регулятора этого должно хватить для компенсации оттока иностранного капитала из ОФЗ (во втором квартале ежемесячный отток составлял $2 млрд, но в августе он мог усилиться). В банке ожидают, что курс доллара к рублю стабилизируется в диапазоне 66,5-68.


Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
      Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
    2. Нефтяные гиганты начали дружно покидать Норвегию
      Судьба нефтяного сектора северного королевства под большим вопросом. Износ нефтяных месторождений в Северном море, с одной стороны, и уход нефтяных гигантов, с другой, вызывает сомнения в светлом «нефтяном» будущем Норвегии.
    3. Владельцы танкеров отказываются перевозить иранскую нефть
      Американские санкции против Ирана заставляют прекратить сотрудничество с Тегераном даже китайские компании несмотря на твердую позицию Пекина, заявившего, что КНР не намерена уходить из Ирана.