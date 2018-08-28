Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость

Курс доллара исчерпал потенциал агрессивного роста, который был основан на резком снижении аппетита инвесторов к рискам на фоне опасений по поводу ситуации с долгом Италии, Brexit и разворачивания торговых войн. Об этом пишут аналитики портала Nasdaq.

Как только эти опасения стали снижаться, курс доллара "вышел из-под контроля" и начал терять позиции к ряду валют. В частности, курс доллара в последние дни снижается к евро и юаню. Индекс доллара при этом падал во вторник до 94,60, что соответствует уровням, которые были достигнуты к началу лета в результате мощного весеннего ралли американца.

Накануне Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой взамен НАФТА, однако его детали пока не раскрыты. К переговорам о модернизации Североамериканского договора о свободной торговле теперь должна присоединиться Канада. Эта новость была воспринята позитивно инвесторами, на ее фоне резко вырос мексиканский песо, ряд других валют получили поддержку благодаря возобновления аппетита инвесторов к рисковым активам.

Вместе с тем, проблемы, например, у турецкой лиры и аргентинского песо пока никуда не делись. Однако новость о соглашении США-Мексика демонстрирует, что как только ситуация с торговыми трениями будет стабилизироваться, курс доллара окажется под давлением внутриамериканских факторов - не очень внятных перспектив экономического роста и установки администрации Трампа на конкурентный, т.е. слабый, курс американской валюты.

Что касается курса рубля, по мнению экспертов Газпромбанка, решение Банка России о прекращении покупки валюты для Минфина как минимум до конца сентября должно стимулировать снижение волатильности российской валюты.

Аналитики ГПБ полагают, что в августе-сентябре ежемесячный профицит счета текущих операций РФ, вероятно, составит $3-$5 млрд. После прекращения интервенций со стороны регулятора этого должно хватить для компенсации оттока иностранного капитала из ОФЗ (во втором квартале ежемесячный отток составлял $2 млрд, но в августе он мог усилиться). В банке ожидают, что курс доллара к рублю стабилизируется в диапазоне 66,5-68.



