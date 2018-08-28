LEXUS ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ НА НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ BLACK VISION ВНЕДОРОЖНИКА LX

Все официальные дилеры Лексус в России начинают прием заказов на новую специальную версию Black Vision флагманского внедорожника Lexus LX.

Специальная версия Lexus LX Black Vision доступна как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Смелые и эксклюзивные дизайнерские решения в Lexus LX Black Vision призваны подчеркнуть харизматичность и мужественность стиля своих владельцев.



Lexus объявляет о начале приема предварительных заказов на новую специальную версию флагманского внедорожника LX - Black Vision. Клиенты могут разместить предварительный заказ у любого из официальных дилеров Лексус на территории РФ. Новая специальная версия предлагается по цене от 6 854 000 до

6 984 000 рублей. Продажи Lexus LX Black Vision в России начнутся осенью 2018 года.

предоставлено пресс-службой

Специальная версия флагманского внедорожника Lexus LX Black Vision доступна как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями, и базируется на топовых комплектациях.

Lexus LX Black Vision позволит выгодно подчеркнуть мужественный стиль и уверенность своих владельцев на дороге за счет уникальных и смелых элементов дизайна экстерьера.

Для флагманских внедорожников специальной серии предусмотрено два цвета кузова - <Искрящийся белый специальный металлик> и <Черный металлик>.

предоставлено пресс-службой

Все Lexus LX Black Vision имеют уникальный <черный> дизайн основных и противотуманных передних фар, задних фонарей. В черный цвет окрашены решетка радиатора и дверные

ручки. Накладки черного цвета установлены на дверях пассажирского салона и двери багажного отсека.

Бензиновые версии выделяются черными рейлингами на крыше, а для дизельных предусмотрены 21-дюймовые черные кованые колесные диски эксклюзивного дизайна, впервые доступные на этой версии. Помимо подсветки околодверного пространства светодиодными лампами, установленными в дверях, внедорожники специальной серии имеют дополнительное освещение с эмблемой Black Vision светодиодным лампами, размещенными в корпусах наружных зеркал заднего вида. Все автомобили Lexus LX Black Vision украшены особыми эмблемами, подчеркивающими их принадлежность к специальной версии, владельцы которой могут быть уверены в том, что Lexus LX Black Vision способен в полной мере продемонстрировать индивидуальность, харизматичность и силу их характера без лишних слов.