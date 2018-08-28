Макрон изменил своё отношение к Трампу и США

Эммануэль Макрон – президент Франции – изменил своё отношение к главе Белого Дональду Трампу и политике Вашингтона.

В ходе 90-минутного выступления перед французскими послами в Париже он изложил дорожную карту дипломатических приоритетов страны в предстоящем году. Из неё следует, что Макрон поменял отношение к США, пишут эксперты агентства Associated Press.

По их мнению, нынешнее поведение французского лидера резко отличается от тех демонстративных отношений Макрона и Трампа, которые даже называли «бромансом» (тесные дружественные отношения двух мужчин).

При этом отмечается, что его речь была сосредоточена на укреплении Европейского Союза в целях противостояния текущим вызовам. Под этими вызовами, как считают политологи, прежде всего подразумевается позиция США, в том числе и по вопросам Парижского климатического соглашения и иранской ядерной сделки.

Со времени своего избрания в 2017 году Макрон неоднократно пытался убедить Трампа не совершать поспешные шаги в этом направлении.

Кроме того, французский лидер также призывал президента США не вводить пошлины сталь и алюминий из Европы.

«Броманс это или нет, однако усилия Макрона были напрасны», – заявил один из экспертов AP.

Поэтом во время своего последнего выступления в Париже Макрон призвал Евросоюз взять на себя больше ответственности за собственную оборону, чтобы больше не полагаться на США.