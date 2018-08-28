Новое изобретение способно обанкротить нефтяников

Учеными из университета Ватерлоо была создана новая батарея с «почти 100-процентной кулоновской эффективностью». Отмечается, что изобретение способно в перспективе обанкротить нефтяников, так как сможет послужить системой питания для электромобиля по эффективоности сравнимое с традиционным автомобилем, сообщает портал EurekAlert.

«Химики успешно разрешили две из самых сложных проблем, связанных с литиево-кислородными батареями. Решена ключевая проблема литий-кислородных элементов питания, что позволит существенно расширить их возможности.», - передает издание.

В данной разработке удалось достигнуть «четырехэлектронного преобразования», что, в свою очередь, позволило удвоить потенциал литиево-воздушной батареи в два раза.

Также отмечается, что данный вид элементов питания обладает «высокой теоретической плотностью энергии», что в будущем гарантирует прорыв на пути создания электромобилей, которые по своим качествам не в чем не уступят автомобилям, работающим на традиционном топливе.