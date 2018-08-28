Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 28.08.2018

Новое изобретение способно обанкротить нефтяников

«Expert Online» 2018

Учеными из университета Ватерлоо была создана новая батарея с «почти 100-процентной кулоновской эффективностью». Отмечается, что изобретение способно в перспективе обанкротить нефтяников, так как сможет послужить системой питания для электромобиля по эффективоности сравнимое с традиционным автомобилем, сообщает портал EurekAlert.

«Химики успешно разрешили две из самых сложных проблем, связанных с литиево-кислородными батареями. Решена ключевая проблема литий-кислородных элементов питания, что позволит существенно расширить их возможности.», - передает издание.

В данной разработке удалось достигнуть «четырехэлектронного преобразования», что, в свою очередь, позволило удвоить потенциал литиево-воздушной батареи в два раза.

Также отмечается, что данный вид элементов питания обладает «высокой теоретической плотностью энергии», что в будущем гарантирует прорыв на пути создания электромобилей, которые по своим качествам не в чем не уступят автомобилям, работающим на традиционном топливе.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
      Курс доллара: «эта игра подошла к концу»
    2. Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
      Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
    3. Нефтяные гиганты начали дружно покидать Норвегию
      Судьба нефтяного сектора северного королевства под большим вопросом. Износ нефтяных месторождений в Северном море, с одной стороны, и уход нефтяных гигантов, с другой, вызывает сомнения в светлом «нефтяном» будущем Норвегии.