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Москва, 28.08.2018

Путин сделает важное заявление по пенсионной реформе

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что он сформулирует свою позицию по пенсионным изменениям в самое ближайшее время.

По его словам, это произойдёт уже завтра, передаёт РИА Новости.

«Свое отношение я детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», – пообещал Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что нельзя действовать механически при принятии решений о пенсионных изменениях.

«Самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными, – цитирует Путина сетевое издание «Вести. Экономика». – Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но, самое главное, обеспечивала достойное качество жизни». 

Глава РФ также отметил, что члены правительства в ходе подготовки федерального закона и в ходе работы над законопроектом ко второму чтению должны были провести консультации с политическими партиями, профсоюзами с общественными организациями, с регионами, с экспертным сообществом дополнительно.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин объявит о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения 29 августа.

Новости пенсионной реформы

В середине июня 2018 года правительство внесло в нижнюю палату российского парламента законопроект. Согласно новой инициативе властей, пенсионный возраст в России у женщин и мужчин повысят - до 63 и 65 лет соответственно. При этом повышение пройдёт поэтапно и должно начаться в 2019 году.

19 июля 2018 года депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России

8 августа 2018 года на заседании Центризбиркома были одобрены сразу три формулировки вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста.

21 августа 2018 года в Госдуме состоялись большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.

29 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России, в котором выскажет свою позицию о повышении пенсионного возраста в нашей стране.

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