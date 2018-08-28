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Москва, 28.08.2018

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис «Яндекс.Видео»

«Expert Online» 2018

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре) пригрозили заблокировать сервис «Яндекс.Видео», если из него не будут удалены ссылки на пиратский контент.

По словам заместителя главы ведомства Вадима Субботина, Роскомнадзор уже направил «Яндексу» уведомление о необходимости прекратить доступа к пиратскому контенту на сервисе «Яндекс.Видео», передаёт РИА Новости.

При этом он добавил, что не знает, отразится ли требование удалить ссылки на пиратский контент на работе поисковика. Он переадресовал этот вопрос «Яндексу».

Также Субботин подчеркнул, что у компании есть три дня на удаление пиратского контента.

Ранее стало известно, что Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2, «Супер» к «Яндексу».

Суд постановил принять предварительные обеспечительные меры относительно нелегального распространения контента. После этого Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту на сервисе «Яндекс.Видео».

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