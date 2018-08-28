Российские учёные раскрыли боевые планы «жука-диверсанта»

Учёные-экологи из Российской академии наук (РАН) создали математическую модель, предсказывающую то, как будет распространяться изумрудная златка – опасный жук-вредитель, уничтожающий леса в РФ и США.

По словам самих учёных, их математическая модель показывает, в каких регионах России и сопредельных странах следует ожидать нашествия златки в ближайшее время. Такой прогноз необходим, чтобы своевременно принять меры и свести ущерб от вредителя к минимуму, пишет журнал Ecology and Evolution.

Так называемые изумрудные златки широко распространенные на востоке РФ и КНР, в 2002 году проникли на территорию Северной Америки. С тех пор они стремительно распространяются по ясеневым лесам в Канаде и США, буквально выкашивая их.

Из-за этих жуков, пять из шести самых распространенных видов тополей Северной Америки уже попали в новую версию Красной книги в качестве видов, которые находятся сегодня в критическом состоянии.

В Европейской части нашей страны эти «жуки-диверсанты» были впервые обнаружены в 2003 году в Москве. Сейчас они обитают уже в 11 областях, выкашивая огромные площади лесов. Используя сведения, собранные в ходе этих наблюдений, российские учёные создали компьютерную модель, предсказывающую то, как будет проходить дальнейшая экспансия златки.

Согласно данным экологов, к 2022 году она может заселить все центральные области европейской части России, но, скорее всего, не успеет появиться в соседних странах. Вероятность её появления в Беларуси, Украине, Эстонии, Латвии или Литве составляет от 15% до 40%. Таким образом, у служб защиты леса этих стран есть около 5 лет на подготовку мер по борьбе со златкой.

Однако данный временной промежуток может сильно сдвинуться в ту или иную сторону из-за различных случайных факторов. В частности, это неожиданные заморозки, а также эпидемии и осы-паразиты, которые могут замедлить распространение «жуков-диверсантов», а волны жары и их проникновение в ясеневые леса, наоборот, ускорят их марш на Европу.