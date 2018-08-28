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Культура
Москва, 28.08.2018

«Россия и Италия: молодые звезды оперы»

«Expert Online» 2018
  • «Россия и Италия: молодые звезды оперы»
предоставлено пресс-службой

В программе – арии и дуэты из опер русских и итальянских композиторов в исполнении молодых оперных звезд России и Италии.

Вера КОНОНОВА, сопрано
Юлия МАЗУРОВА, меццо-сопрано
Лариса КОСТЮК, меццо-сопрано
Богдан ВОЛКОВ, тенор
Франческо СОЛИНАС, баритон

Кармело Коррадо КАРУЗО, баритон
Государственный духовой оркестр России
Дирижер – Андрей КОЛОТУШКИН
Автор проекта – Вера КОНОНОВА, сопрано

Цикл гала-концертов молодых звёзд оперной сцены продолжит программа, органично соединяющая шедевры русской и итальянской оперы. На фоне красочных проекций классических полотен артисты исполнят любимые арии и дуэты из опер В. Беллини, Дж. Верди и Дж. Пуччини, а также Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки и П.И. Чайковского.

Автор проекта – певица Вера Кононова, обладательница чудесного лирико-драматического сопрано, лауреат международных конкурсов. Вместе со своими коллегами по оперному цеху она превращает любой концерт в динамичное и праздничное музыкальное действо, выбирая для каждой программы самые красивые, любимые и признанные в мире произведения.

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