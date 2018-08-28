«Россия и Италия: молодые звезды оперы»

В программе – арии и дуэты из опер русских и итальянских композиторов в исполнении молодых оперных звезд России и Италии.

Вера КОНОНОВА, сопрано

Юлия МАЗУРОВА, меццо-сопрано

Лариса КОСТЮК, меццо-сопрано

Богдан ВОЛКОВ, тенор

Франческо СОЛИНАС, баритон

Кармело Коррадо КАРУЗО, баритон

Государственный духовой оркестр России

Дирижер – Андрей КОЛОТУШКИН

Автор проекта – Вера КОНОНОВА, сопрано

Цикл гала-концертов молодых звёзд оперной сцены продолжит программа, органично соединяющая шедевры русской и итальянской оперы. На фоне красочных проекций классических полотен артисты исполнят любимые арии и дуэты из опер В. Беллини, Дж. Верди и Дж. Пуччини, а также Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки и П.И. Чайковского.

Автор проекта – певица Вера Кононова, обладательница чудесного лирико-драматического сопрано, лауреат международных конкурсов. Вместе со своими коллегами по оперному цеху она превращает любой концерт в динамичное и праздничное музыкальное действо, выбирая для каждой программы самые красивые, любимые и признанные в мире произведения.