Без паники: рублю пообещали отскок

Как заявил зампред, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач в кулуарах форума "Технопром-2018" в Новосибирске, курс рубля должен скорректироваться и к концу года составить около 65-66 рублей доллар. И хотя, по его словам, «риск некоторого ослабления рубля сохраняется, оснований ни для паники, ни для обвала нет».

"Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал. Я думаю, что около 65-66 отыграет [до конца года] - это означает, что отток капитала больше, чем мы раньше ожидали", - передает слова экономиста агентство ТАСС. При этом Клепач отметил, что, так как к концу этого года - началу следующего ожидается снижение цен на нефть.

Как напоминает издание, до решения ЦБ приостановить покупки валюты курс доллара 23 августа превышал отметку 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года, а евро достигал 79,77 рубля впервые с 11 апреля текущего года. За август российская валюта потеряла порядка 10% на фоне ужесточения санкций США. Во вторник на 12:15 курс доллара составляет 67,44 рубля.

Поводов для паники на данный момент, действительно, нет, полагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Во-первых, объясняет он, основной негатив уже включен в котировки, ну а во-вторых, россияне уже успели привыкнуть за последние четыре года к падению курса на 10% в течение месяца. Стоимость нацвалюты зависит от динамики доллара и валют развивающихся стран, на которые, в свою очередь, будет влиять степень накала взаимоотношений Китая и США.

Дивергенция между падающими рынками EM-стран и растущим американским рынком достигла исторических максимумов. И тут, констатирует аналитик, как дальше будет развиваться ситуация - абсолютно непонятно, а значит, инвесторы вряд ли будут рисковать иметь дело с российскими активами, особенно на фоне угрозы введения новых санкций.

Торговое противостояние между США и Китаем остается главным фактором риска и для нефтяных цен, так как оно может обернуться ослаблением спроса со стороны главного потребителя сырья - КНР, а возобновление укрепления доллара должно существенно скорректировать стоимость энергоресурсов. Таким образом, ожидает Михаил Мащенко, отечественная валюта вполне может закончить сентябрь у отметок в 68 рублей за доллар и встретить Новый год – вблизи уровня 70 рублей за доллар.

Умеренный оптимизм для российской валюты уместен в связи с ее недооцененностью (дорогая нефть, поступления в бюджет, динамики сальдо торгового баланса), объясняет в свою очередь, ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Так, девальвация обусловлена спекулятивными факторами (это и фактические санкции со стороны США, и опасения за разрастание новых санкций к ноябрю 2018 года). Однако, учитывая агрессивную внешнюю политику Трампа гарантировать спокойствие на валютном рынке к концу года сложно.

Если еще две недели назад явных опасений за динамику монетарной политики ФРС США не было, то потом начали поступать заявления о недовольствах Трампа по причине дорогого доллара США. Теперь весь мир сомневается, сможет ли Федрезерв планировать повышение ставки не только на 2019 год, но и на декабрь текущего года.

Динамика российской валюты, считает Сальникова, зависит не только от внутренних факторов, но и от внешних, потому рассчитывать на стабильность валютного рынка, учитывая стартовавшие валютные войны в мире, пока не приходится. Максимальный уровень девальвации по нашим оценкам расположен на 4,4% выше вблизи отметки 70 рублей за доллар, считает эксперт. Вопрос достижения цели по срокам остаётся открытым. Возможно, эта цель будет достигнута к концу сентября, а возможно, что к концу года.