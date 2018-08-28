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Москва, 28.08.2018

Telegram сдался: Дуров будет выдавать спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме

«Expert Online» 2018

Глава мессенджера Telegram Павел Дуров согласился выдавать спецслужбам данные пользователей, которых заподозрят в терроризме.

Это следует из обновленной страницы с политикой конфиденциальности мессенджера. 

Таким образом, Telegram будет передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов, подозреваемых в случае, если получит судебное распоряжение.

При этом в компании отметили, что ранее никогда такого не делали.

Напомним, весной 2018 года Таганский суд Москвы вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Постановление было вынесено за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок пользователей мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Позже мессенджер на территории РФ был заблокирован.

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